iOS 12'nin 9 Yeni Özelliği
Dün yayınlanan iOS 12, daha önce yapamadığınız bu 9 şeyi yapmanıza izin veriyor!
iOS 12 dün yayınlandı, peki iOS 12 daha önce yapamadığınız neleri yapmanıza izin veriyor? İşte iOS 12'nin öne çıkan yenilikleri.
1. Kendi Memoji'nizi oluşturun: iOS 12 yeni Animoji'ler ve daha detaylı yüz algılamayla geliyor (artık dilinizi çıkarabiliyorsunuz). En önemli yenilik ise kendi Memoji'nizi, yani çizgi film görünümlü emoji'nizi oluşturabilmek. Bunun için Mesajlar uygulamasını açın, maymun simgeli Animoji düğmesine dokunun ve artı düğmesine dokunun. Şimdi yeni Memoji'nizi oluşturabilirsiniz.
2. Etiket ve metin ekleyin: Mesajlar veya FaceTime içinde video yolluyorsanız veya fotoğraf çekiyorsanız, artık bunlara filtereler veya etiketler ekleyebilir, üzerine metin, Animoji ve Memoji ekleyebilirsiniz.
3. Tekrarlanan parolaları görün: iOS 12, yeni bir hizmete kaydolurken güçlü bir parola oluşturmanızı önerebiliyor. Bunun yanında sıkça kullandığınız parolaları da bulmanıza izin veriyor. Ayarlar > Parolalar ve Hesaplar > Web sitesi ve uygulama parolaları yolunu izleyin ve listeyi inceleyin.
4. Uyarıları hızla temizleyin: Uyarıları kilit ekranından temizlemek için sola sürükleyin ve Tümünü Temizle'ye dokunun.
5. Fotoğrafları daha kolay paylaşın: Apple'ın fotoğraf yapay zekası artık daha iyi ve bu sayede fotoğraflarda kimlerin göründüğünü algılayıp, size ilgili kişilerle paylaşma önerilerinde bulunabiliyor.
6. Daha kolay fotoğraf arama: Fotoğraflar uygulamasının arama işlevleri de artık daha iyi. Detayları çok fazla bilmesek de arama işlevinin daha isabetli çalıştığını biliyoruz.
7. Telefon tiryakiliğini azaltın: iOS 12'nin Ayarlar menüsünde bulacağınız yeni Screen Time (Ekran Süresi) işlevi, en sık kullandığınız uygulamaları hangi sıklıkta kullandığınızı, telefonun kilidini hangi sıklıkta açtığınızı görmenize izin veriyor. Burada belirli uygulamalar ve kategoriler için zaman kısıtlaması belirleyebiliyorsunuz.
8. Nesneleri ölçün: iOS 12, Measure uygulaması yardımıyla gerçek hayattaki nesneleri ölçmenize olanak tanıyor.
9. Rahatsız edilmeyin: Rahatsız Etme işlevi iOS 12'den önce de vardı ancak artık daha iyi. İşlevi Kontrol Merkezi'nden açıp, bulunduğunuz konumu terk edene kadar veya takvimdeki etkinlik bitene kadar açık kalmasını sağlayabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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