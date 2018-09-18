iOS 12'nin 9 Yeni Özelliği

Dün yayınlanan iOS 12, daha önce yapamadığınız bu 9 şeyi yapmanıza izin veriyor!

iOS 12'nin 9 Yeni Özelliği

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