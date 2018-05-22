iOS 12'nin Büyük Özelliği Ertelendi!
iOS 12 ve macOS 10.14 için beklenen büyük özellik, görünüşe göre başka bahara kaldı!
Görünene göre iOS 12 ve macOS 10.14 platformlar arası uygulamalara kavuşmayacak. Söylentileri bulunan Apple'ın planı, geliştiricilerin her iki işletim sistemi için ortak uygulama geliştirmelerini kolaylaştırmaktı ve bunun, önümüzdeki günlerde WWDC 2018 sırasında büyük bir etkinlikle tanıtılması bekleniyordu. Başka bir deyişle, milyonlarca iOS uygulamasının ve oyununun Mac bilgisayarlar üzerinde kullanılabilir olması bekleniyordu. Ancak Daring Fireball ile konuşan birincil ve ikincil kaynakların söylediğine göre platformlar arası arayüz projesinin muhtemelen 2019 yılında yayımlanacak olmasıyla beraber bu özellikler şimdilik uzak görünüyor. Yeni beklenti ise özelliğin macOS 10.15 ve iOS 13 ile beraber 2019 yılında sunulması.
Tabii ki bu, iOS 13 için saklanan ilk büyük iOS 12 özelliği değil. Daha önceki haberler de Apple'ın, yeni bir arayüz tasarımı için iOS 13'ü bekleyeceğini söylüyordu.
Ancak Apple, WWDC etkinliğinde göstereceği büyük bir şeye mutlaka sahiptir. Şu ana kadar bu büyük duyurunun iOS ve macOS platformlar arası uygulama desteği olduğu düşünülüyordu ancak artık bu ihtimal büyük oranda azalmış durumda. Büyük sürprizin ne olacağını ise 4 Haziran tarihinde öğreneceğiz...
Levent Öztürk
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