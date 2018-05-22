iOS 12'nin Büyük Özelliği Ertelendi!

iOS 12 ve macOS 10.14 için beklenen büyük özellik, görünüşe göre başka bahara kaldı!

iOS 12'nin Büyük Özelliği Ertelendi!

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