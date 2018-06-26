iOS 12'ye Doğru Bir Adım Daha: Public Beta Hazır
Apple, sıradaki mobil işletim sistemi iOS 12'nin public beta sürümünü yayınladı.
Apple'ın ilk olarak WWDC 2018 etkinliğinde detaylı olarak tanıttığı yeni işletim sistemi iOS 12, final sürümüne doğru hızla ilerliyor. Bunun son kanıtı ise, iOS 12'nin public beta sürümünün resmi olarak yayınlanmış olması.
iOS Beta Programı katılımcıları, public beta sürümün şu anda indirip kullanabiliyor. Ancak her zamanki hatırlatma yine geçerli: İndirip kuracağınız güncellemenin bir beta olduğunu, pek çok sorun içerebileceğini aklınızda tutmanızda yarar var.
Apple, yeni iOS 12 sürümü ile birlikte özellikle eski telefon modellerine daha fazla hız vaat ederken; pek çok da yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu özellikler arasında iPhone X kullanıcılarına sunulacak Memoji ve 32 kişiye kadar FaceTime grup sohbeti de bulunuyor.
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