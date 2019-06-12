iOS 13 Beta'da USB-C'ye Geçiş İpuçları

Ortaya çıkan bir görüntü, yeni iPhone'un, bir dönemi kapatıp yepyeni bir dönemi açacağının sinyallerini veriyor!

iOS 13 Beta'da USB-C'ye Geçiş İpuçları

Apple, iPad Pro'da Lightning'i bırakıp USB-C'ye geçtiğinden bu yana iPhone'un da aynısını yapacağı söyleniyor. Bunun olabileceğine dair gerçek bir işaret, iOS 13'ün beta sürümünde keşfedildi.

Yeni ortaya çıkan bir fotoğrafta Mac'e bağlı bir telefon görünüyor. Telefonun USB-C'ye benzer bir kabloya sahip olması dikkat çekiyor. iOS 13'ün iPhone 11 ile beraber geleceği biliniyor, bu nedenle yeni iPhone'ların USB-C girişiyle gelmesi beklenebilir.

Apple'ın iPad Pro'da USB-C'ye geçmesinin nedeni, bu bağlantı türünün daha yüksek güç sağlayabilmesi ve ek işlevler sunmasıydı. Örneğin USB-C üzerinden Thunderbolt 3 ve DisplayPort işlevleri sunulabiliyor.

USB-C'ye geçiş, iPhone'un daha hızlı şarj olmasını sağlayabilir. Yeni iPad ve Mac USB-C'yi kullandığından, bu cihazlara sahip olanlar, yanlarında sadece tek bir tür şarj cihazı taşıyabilecekler. Elbette kesin konuşmadan önce eylülde yapılacağına inanılan iPhone tanıtımını beklememiz gerekiyor.

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