iOS 13, Dev Emoji Güncellemesiyle Geliyor
Bir sonraki iOS güncellemesi, emoji'lerle mesajlaşmayı sevindirecek!
Apple'ın geliştirici etkinliği WWDC 2019'da ortaya çıkması beklenen iOS 13, yeni emoji'lerle gelecek.
Güncellemenin 230 yeni emoji ile gelmesi bekleniyor. Bunlardan 59'u tamamen yeni iken, 75'i cinsiyet farklılığıyla, 230'u yeni ten renklerini hesaba kattığınızda ortaya çıkıyor. Apple'ın engellilere yönelik emoji tasarımları, iOS 13'ün önemli parçalarından biri olacak. Yani elle veya motorla giden tekerlekli sandalyeler, bastonlar, işitme cihazları, sağırlık, mekanik kol ve bacaklar, emoji'ler içinde yer alacak.
Yeni waffle simgesinin beraberinde esnemeyi, diz çökmeyi de simgelerle anlatabileceksiniz. Soğan, sarımsak, falafel, istiridye ve tereyağı, yeni giyim eşyaları ve aksesuarları, yeni bir enstrüman, kan damlası, yapışkanlı bandaj, stetoskop ve fazlası, iOS 13 için yola çıkan emoji'ler arasında.
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