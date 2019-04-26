iOS 13 Dört Yeni Animoji İle Gelebilir
WWDC 2019'un yaklaşması ile birlikte yeni iOS sürümü hakkında söylentilerin ortaya çıkış hızı da arttı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Alışıldığı üzere Apple yıllık WWDC etkinliğini, iOS mobil işletim sisteminin yeni sürümünün yeni ayrıntılarını ve özelliklerini tanıtmak için kullanıyor ve yeni işletim sistemi, o zamanki yeni iPhone'ların gelmesiyle birlikte birkaç ay sonra piyasaya sürülüyor.
Bu yıl WWDC'nin 3 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor ve iOS 13'ün odakta olmasını bekliyoruz - bu, iOS 13'ün ne getireceğini tam olarak öğrenmek için önümüzde kısa bir zaman dilimi bırakıyor.
Söylentiler şu ana dek iOS 13'ün getireceği özellikler hakkında net bir tablo çizmeye başladı. Yeni bir rapora göre, iPad'ler yeni işletim sürümü ile arayüzlerinde büyük bir revizyon geçirmenin yanı sıra sistem çapında bir karanlık mod ve uygulama sekmelerine kavuşacak.
Bununla birlikte iOS 13, yeni Animoji yüzlerini de beraberinde getirecek. Apple, bu konuda bir açıklamada bulunmuş olmasa da yeni bir sızıntı dört Animoji yüzünün daha gelebileceğine işaret ediyor.
Geliştirici Steven Troughton-Smith'e göre, en son iPhone'ların kullanıcılarının kavuşacağı Animojilerin arasında bir ineğin, ahtapotun ve farenin yanı sıra bir emoji yüzü de bulunacak.
Animojilere katılacak dört yüzün arasından standart emoji yüzü çok eğlenceli gibi gözükse de, dikkat çeken Animojilerin başında fare geliyor zira bu fare, öylesine bir fare olmayabilir. Apple, kullanıcılarına marka içeriği getirmek için Disney ile ortaklık kurmuştu - halihazırda Mickey Mouse ve Minnie Mouse Apple Watch yüzleri kullanılabiliyor. Bu yüzden, bu fare Animoji'nin sadece bir fare mi yoksa Disney'in en sevilen karakterlerinden biri mi olacağını zaman gösterecek.
Animoji özelliği, iPad Pro ile birlikte iPhone XS, XS Max ve iPhone XR ve iPhone X modellerinde mevcut.
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