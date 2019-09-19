iOS 13 Yayınlandı; Hemen İndirin!

Apple, uzun süredir beklenen iOS 13'ün final sürümünü resmi olarak yayınladı. İşte bilmeniz gereken her şey!

iOS 13 Yayınlandı; Hemen İndirin!

Apple, mobil işletim sistemi iOS'un 13. sürümünü biraz önce resmi olarak yayınladı. 

iOS 13, karanlık mod, daha da hızlı çalışan Face ID, Apple ile oturum açma işlevi ve güncellenen Apple uygulamaları ile birlikte geliyor. Tüm bu yeniliklerin daha detaylı bir incelemesi, ilerleyen saatlerde yine CHIP Online'da olacak.

iOS 13 güncellemesi alacak olan iPhone modelleri şu şekilde sıralanıyor:

* iPhone 11 Pro Max
* iPhone 11 Pro
* iPhone 11
* iPhone XS Max
* iPhone XS
* iPhone XR
* iPhone X
* iPhone 8 Plus
* iPhone 8
* iPhone 7 Plus
* iPhone 7
* iPhone 6s Plus
* iPhone 6s
* iPhone SE

Bu listeden anlaşılabileceği gibi Apple, iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'a iOS 13 güncellemesini sunmayarak, bu modelleri emekliliğe terk ediyor.

iOS 13'ü yüklemek için yapmanız gereken sadece Ayarlar bölümüne girmek; Genel'e tıklamak ve Yazılım Güncellemeyi seçmek...

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