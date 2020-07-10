iOS 14, iPhone'a QR Kod ile Ödeme Yapma Özelliğini Getiriyor

Apple, iOS 14 ile iPhone ile ödeme yapmak için QR kod üzerinden yeni bir dönemi başlatıyor. Bu yeni yöntemle ödeme yapmak daha kolay olacak.

  • Ercan Uğurlu
iPhone'da QR Kod ile Para Ödeme Dönemi Başlıyor

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği WWDC 2020 geliştirici konferansında iOS 14'ü tanıtmış ve geliştirilere sunduğunu açıklamıştı. Şimdi ise iOS 14 için yayınlanan 2'inci geliştirici sürümün kodları ortaya çıktı ve bu defa kodlar arasında Apple'ın konferansta açıklamadığı bir yenilik göze çarptı. Beta sürümüne göre Apple'ın, Apple Pay'e QR kod üzerinden ödeme yapma özelliği getirdiği söyleniyor.

9to5mac tarafından ortaya çıkartılan kodlara göre Apple, şu an Apple Pay için QR kod ödemeleri üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, iPhone'larının kameralarıyla QR kodu okutarak veya bir barkod taratarak ödeme yapabilecekler.

Bu yeni özellik ile beraber restoran veya kahve dükkanları gibi ödeme noktalarında, ödeme işleminin temassız ödemelere göre daha hızlı olabileceği belirtilirken, zaman tasarrufunda bulunduracağına işaret ediliyor.

Apple'ın bu özelliği WWDC 2020'de tanıtmamasının sebebi ise henüz tamamlanmamış olması. Ortaya çıkan sızıntılar ise, bu özelliğin üzerinde çalışılmaya devam ettiği ve geliştiricilerle ortaklaşa çalışıldığını gösteriyor. Ancak yine de iOS 14'ün kullanıma sunulduğunda bu özelliğin çalışır olup olmayacağı şimdilik belli değil.

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