İOS 14 tanıtıl: İşte İOS 14 özellikleri ve uyumlu iPhone modelleri

Herkes, uzunca bir süredir iOS 14'ün yeniliklerini ve çıkacağı tarihi merak ediyordu. Ayrıca iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modellerinin hangileri olacağı da merak edilenler arasındaydı. Neyse ki Apple, her sene olduğu gibi, bu sene de WWDC etkinliğini düzenledi ve bu etkinlikte, iOS 14'ü tanıttı. Etkinliğin önceki yıllardan farkı ise, Koronavirüs salgını nedeniyle, sadece online olarak düzenlenmiş olmasıydı.
Herkesin gözü, tabii ki iOS 14'ün üzerindeydi. Ve beklendiği gibi iOS 14 de, WWDC 2020 sunumunda tanıtıldı. Yenilenen iOS'ta pek çok yeni özellik bulunurken, bu özelliklerden bazılarının yıllardan beri Android'de bulunuyor olması dikkat çekti.
iOS 14 Özellikleri ve Yenilikleri Neler?
Widgetler: iOS 14'ün iPhone kullanıcılarına sunduğu en önemli yenilik, kuşkusuz ana ekrana yerleştirilebilen ve böylece ana ekranı özelleştirmemizi sağlayacak olan widget'lar. Artık, iPhone kullananlar da, ana ekranlarına çeşitli widget'ları seçip ekleyebilecek. Ayrıca bu widget'ların, belirleyeceğiniz saatte göre, ekranda belirip belirmeyeceğine de karar verebileceksiniz.
Picture in Picture (PiP): Bir video izlerken, aynı zamanda farklı bir uygulama ile çalışıyorsanız, artık videoyu tamemen kapatmanız gerekmeyecek. Bunun yerine video, ekranın köşesine küçültülecek ve başka bir uygulama açıkken bile izlenmeye devam edilebilecek.
Apple CarPlay: CarPlay, bazı yeni kişiselleştirme sunarken, en önemli yenilik kuşkusuz, iPhone'unuzu araba anahtarı yerine kullanabilecek olmanız. Bu özellik sayesinde, telefonunuzla aracınızın kapılarını açabilecek ve hatta motorunu bile çalıştırabileceksiniz. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan tek şey, aracınız için bir anahtar oluşturmak. Üstelik bu anahtarı, iMessage ile farklı insanlarla paylaşma şansınız da var.
Anahtar özelliği, şu an için sadece yeni BMW 5 Serisi ile çalışıyor. Diğer marka ve modellerin de, kısa süre içerisinde listeye eklenmesi bekleniyor.
App Library: Artık indirdiğiniz uygulamalar, sırayla ana ekrana eklenmeyecek. Bunun yerine, her uygulama ilgili bir klasörün içine yerleşecek. Örneğin sosyal medya uygulamalarını indirdiğinizde, bu uygulamalar otomatik olarak "Sosyal Medya" klasörüne girecek.
Mesajlar: Eğer WhatsApp kullanıyorsanız, istediğiniz kişileri ekranın en üstüne sabitleyebildiğinizi biliyor olmalısınız. İşte bu özellik, iOS 14'te de var. Mesajlar uygulamasında, istediğiniz herhangi bir kişiyi ekranın üst kısmında görünmesi için sabitlemeniz mümkün. Böylece bu kişiye ulaşmak için rehberin ya da mesajlaşma geçmişinin içerisinde kaybolmak zorunda kalmıyorsunuz.
Siri: Siri, iOS 14 için baştan tasarlanmış durumda. En önemli yenilik ise, artık aktif hale geldiğinde tüm ekranı kaplamayacak olması. Siri'yi çağırdığınızda ya da ondan bir şey istediğinizde, artık alacağanız cevaplar ekranın üzerinde, standart bir bildirim olarak görünecek. Böylece Siri'yi kullanırken tüm ekranı "kaybetmek" söz konusu olmayacak. Ayrıca artık, Siri ile sesli mesaj göndermek de mümkün hale geliyor.
App Clips: Bir uygulaya ihtiyacınız var ama indirmekle uğraşmak istemiyorsunuz. App Clips özelliği, işte böyle bir durumda size yardımcı olmayı amaçlıyor. İhtiyacınız olan uygulamayı, indirmenize gerek kalmadan kullanmanız, App Clips ile mümkün olacak.
Haritalar: haritalar uygulaması, artık "guides" adı verilen yeni bir özelliğe sahip. Bu özelliği bir yolculuk rehberi olarak düşünebilirsiniz. Bir yer hakkında aradığınız bilgiyi, artık doğrudan Haritalar uygulaması içerisinde bulabileceksiniz.
Haritalar uygulamasının önemli bir yeniliği de, bisiklet kullananları ilgilendiriyor. Haritalarda bir rota aranırken ve eğer bisiklet kullanacaksanız, uygulama sizin için bisiklet şeridi olan ya da daha tenha yolları seçebilecek. Benzer bir durum, elektrikli araç kullanıcıları için de geçerli. Uygulama, şarj istasyonlarının yerlerine ve mesafesine göre size rota çizebilecek.
iOS 14 Ne Zaman Çıkacak?
Apple, iOS 14'ün yayınlanma tarihini net olarak açıklamadı. Ama eğer daha önceki iOS sürümlerinin yayınlanma tarihlerine bakarsak, iOS 14'ün de Eylül ayı içerisinde iPhone'lara ulaşması beklenebilir.
Eğer bir geliştirici hesabına sahipseniz, ilk geliştirici beta sürümünü bugünden indirme şansınız var. Tabii ki bunun henüz tamamlanmamış bir sürüm olduğunu ve pek çok sorun içerebileceğini unutmamanız gerekiyor.
iOS 14 Hangi Telefonlara Gelecek? İşte iOS 14 Alacak iPhone Modelleri
Daha önce gelen iddialar, iOS 14'ün, iOS 13 ile çalışan tüm iPhone modellerine geleceği yönündeydi. Ve bu iddia, doğru çıkmış durumda. Eğer aşağıdaki iPhone modellerinden birine sahipseniz, siz de iOS 14'ü alacak iPhone kullanıcıları arasındasınız demektir:
* iPhone 6S ve iPhone 6S Plus
* iPhone SE (ilk nesil)
* iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
* iPhone 8 ve iPhone 8 Plus
* iPhone X
* iPhone XS ve iPhone XS Max
* iPhone XR
* iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max
* iPhone SE 2020 (ikinci nesil)
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