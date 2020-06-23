İOS 14 tanıtıl: İşte İOS 14 özellikleri ve uyumlu iPhone modelleri

Merakla beklenen iOS 14 resmi olarak tanıtıldı. Peki iOS 14 bize hangi yenilikleri sunuyor? iOS 14'ün özellikleri neler? iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri? Aklınızdaki tüm soruların cevapları, içeride sizi bekliyor.