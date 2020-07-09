iOS 14'ün, Parolalarla İlgili Faydalı Bir Yeniliği Daha Ortaya Çıktı

iOS 14'e geçtikten sonra parolalarınız, Apple'ın yeni aracı sayesinde eskisinden daha güçlü olacak. Yeni iOS, artık kullanıcıları zayıf parolalar hakkında uyaracak.

iOS 14, Zayıf Parolalarınız için Sizi Uyaracak

iPhone ve iPad kullanıyorsanız, mobil işletim sisteminizi iOS 14'e yükselttikten sonra zayıf kalan parolalarınız hakkında bildirimler görmeye hazırlanın..

iOS 14'te güçlendirilen iCloud Keychain, iPhone ve iPad'lerde Ayarlar menüsünde bulunuyor ve parolalarınızı iCloud'da saklıyor. Bu hizmet üzerinde ilk kez sunulacak araç ise parolanız çok basit veya çok sık rastlanan bir parola ise size bununla ilgili uyarılar gösterecek, "bu parolayı tahmin etmesi çok kolay" ve "bu parola, çok kişi tarafından kullanılıyor" gibi.

Yeni "Güvenlik Tavsiyeleri" menüsü, bu bildirimlerin yanında parolalarınızın bir sızıntıda görünüp görünmediğini de size söyleyecek. Böylece kullandığınız hizmetlerden biri hack'lenirse, sıra sizin hesabınıza gelmeden ve hesabınız ele geçmeden önce parolanızı değiştirebileceksiniz.

Apple, macOS Big Sur'da da bulunan parola kontrol işlevinin "güçlü kriptografik teknikler" kullanarak parolanızı sızan parolalarla karşılaştırdığını, parola bilgilerinizin asla açığa çıkmadığını ve Apple'a gönderilmediğini, bildirimlerin doğrudan size gösterildiğini söylüyor.

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