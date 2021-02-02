iOS 15 Hangi iPhone'lara Gelecek? İşte Sıralı Tam Liste...

Dünyanın dört bir yanındaki iPhone'lara gelecek bir sonraki büyük güncellemenin adı iOS 15 olacak ve bununla ilgili her şeyi, bu sene haziran ayında gerçekleştirilecek WWDC 2021 konferansında duyacağız. Şimdilik iOS 15 hakkında çok az şey biliniyor, ancak ulaşan bir dizi söylenti, elinizde bulunan iPhone'ununuza en son yazılımı indirip indiremeyeceğinize dair ışık tutuyor.
iOS 13'ü indirebilen her telefon, iPhone 12 serisi piyasaya çıkmadan önce iOS 14 yazılımıyla da uyumluydu, yani bu işletim sistemini kullananlar, iOS 14'e de kavuşabiliyorlardı. Peki, aynı kullanıcılar aynı şekilde yine iOS 15'e geçiş yapabilecekler mi?
Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre eğer iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE 2016 modeli kullanıyorsanız, iOS 15 sürümünü elde edemeyeceksiniz. iOS 15 ile uyumlu olmayacak bu 3 model, yeni güncellemeyi alamayacak.
iOS 15 güncellemesi alacak iPhone'lar ise şu şekilde:
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE 2020
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
Bir diğer başlık ise elbette iPad'ler. iOS 15 alamayacak iPad'ler arasında iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 yer alırken, ekosistemdeki çok sayıdaki iPad ise güncellemeyi elde edecek.
iOS 15 güncellemesi alacak iPad'lerin listesi ise şöyle:
- iPad Pro 2021 (5G)
- 12.9 inç iPad Pro (2015 sonrası)
- 10.5 inç iPad Pro
- iPad Pro 9.7 inç
- 11 inç iPad Pro (2018 sonrası)
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad 6
- iPad 7
- iPad 8
- iPad Mini 5
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