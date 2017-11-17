iOS Güncellemesi, iPhone X Donma Sorununu Çözdü!
iPhone X'in bazı kullanıcıların canını sıkan garip sorunu, yeni yayınlanan güncellemeyle çözüldü!
iPhone X'in soğuk havalarda yavaşladığı uyuşuklaştığı geçtiğimiz günlerde anlaşılmıştı. Bazı kullanıcılar göre iPhone X'in ekranı, soğukta dışarıda yürürken tepkisiz hale gelebiliyordu. Neyse ki Apple, bu sorunu bir yazılım güncellemesiyle ortadan kaldırmayı başarmış görünüyor.
Yeni yayınlanan iOS 11.1.2 güncellemesi, onarımdan özellikle bahsediyor: "iPhone X'in ekranının hızlı sıcaklık düşüşü sonrasında geçici olarak tepkisiz kalması sorununu onarır."
Yamanın sorunu başarıyla ortadan kaldırıp kaldırmadığı, şimdilik merak konusu. Bu arada herhangi bir telefonun çok sıcakta veya çok soğukta düzgün çalışmasını beklemenin doğru olmayacağını hatırlatalım. Apple, iPhone X'i tanıttığı sırada cihazı işlem aralığının dışında, çok soğuk koşullarda kullanmanın "pil ömrünü geçici olarak azaltabileceğini ve cihazın kapanmasına neden olabileceğini" söylemişti.
Güncelleme, "iPhone X ile çekilen Live Photos ve videolarda bozulmaya yol açan bir sorunu" da onarıyor. Bu yüzden iPhone X'iniz yoksa bile iOS cihazınızı güncellemek isteyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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