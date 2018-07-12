iOS için Gboard'a Morse Kodu Geldi
Gboard'ın iOS sürümü, engelli kullanıcılar için Morse kodu özelliğiyle güncellendi!
Mayıs ayında gerçekleşen Google I/O konferansında Tania Finlayson ve eşi Ken, Google'ın Android klavye uygulaması Gboard için Morse alfabesi desteği geliştirmekte olduklarını açıklamıştı. Şimdiyse bu gelişim süreci sona erdi ve Gboard, Morse kodu desteği kazandı.
Finlayson, Google ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmasını anlattı:
"Ekiple yakından çalışarak klavye düzenini tasarladım, klavyenin üstündeki otomatik öneri şeridine Morse dizileri ekledim ve insanların klavyeyi benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine izin veren ayarlar geliştirdim. Gboard'daki Mors kodu klavyesi, insanların normal (QWERTY) klavye yerine metin girmek için Mors kodunu (nokta ve tire) kullanmasına izin verir. Android için Gboard, harici anahtarları cihaza bağlamanıza izin verir (kocam Ken ve benim geliştirdiğim kaynak kodu inceleyin), bu yüzden sınırlı hareket kabiliyeti olan bir kişi cihazı çalıştırabilir."
Eğer Gboard'ın bu özelliğine erişmek istiyorsanız, iOS için Gboard'ın 1.29.0 sürümünü kurduğunuza emin olun. Morse kodu şimdilik sadece İngilizce klavye için geçerli. Eğer Android kullanıyorsanız Gboard'ı güncellemeyi unutmayın.
Ali Ruhi Öztürk
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