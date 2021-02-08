iOS ve iPadOS'u 14.4 Sürümüne Güncellemek Neden Bu Kadar Önemli?

Apple, 26 Ocak'ta üç farklı sıfır gün güvenlik açığını kapatmak üzere bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Peki, iOS ve iPadOS'u 14.4 sürümüne güncellemek neden bu kadar önemli?