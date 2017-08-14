IP ve MAC Adresi Nedir; Ne İşe Yarıyor?

Adını sıkça duyduğumuz IP adresi ve MAC adresi tam olarak ne işe yarıyor? İşte bilmeniz gerekenler!

IP ve MAC Adresi Ne İşe Yarıyor?

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