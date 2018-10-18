iPad Pro 2018'den Kaliteli Bir Çizim Sızdı
Beklenen iPad'den yeni bir çizim internette boy gösterdi. Yeni iPad, bu çizimle birlikte çok net bir biçimde karşımızda!
Apple'ın bir sonraki iPad'i, yakında karşımıza çıkabilir ve şimdi, karşımızda yeni bir sızıntı var.
MySmartPrices'ın eline geçen çizimde iPad'in 12,9 inç'lik modeli görüyoruz. Cihazın ekranını çevreleyen kısmın inceliği fark edilirken bu kısımda bazı ek sensörlerin yer aldığı gözleniyor (görüntüde solda). Bu sensörlerin Face ID'ye ait olma ihtimali yüksek.
Tablet kılıfla birlikte çok fazla ipucu vermiyor. iPad Pro 2018 veya iPad Pro 3 adıyla gelmesi beklenen cihazın tanıtım tarihi de belli değil. iPad Pro 10.5 ve iPad Pro 12.9 (2017) artık bir yıldan eskiler ve yeni modelle ilgili ciddi bir tanıtım tarihi sızıntısı bulunmuyor.
Bu kılıf sızıntısı gerçek ise, yakında karşımıza yeni bilgiler çıkabilir. Yine de her sızıntıda olduğu gibi bu tür sızıntılara bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var
Zeynel A. Öztürk
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