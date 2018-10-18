iPad Pro 2018'den Kaliteli Bir Çizim Sızdı

Beklenen iPad'den yeni bir çizim internette boy gösterdi. Yeni iPad, bu çizimle birlikte çok net bir biçimde karşımızda!

iPad Pro 2018'den Kaliteli Bir Çizim Sızdı

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