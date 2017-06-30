iPhone 10 Yaşında! İşte Dünden Bugüne Tüm iPhone'lar

İlk iPhone, on sene önce tam da bu günlerde satışa sunulmaya başlanmıştı! Peki efsane, dünden bugüne nasıl değişti? Hepsi, içeride...

iPhone 10 Yaşında! İşte Tüm iPhone'lar
İlk iPhone 29 Haziran 2007'de satışa sunuldu

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iPhone hikâye!... Tamamen algı olayı...

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