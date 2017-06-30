iPhone 10 Yaşında! İşte Dünden Bugüne Tüm iPhone'lar
İlk iPhone, on sene önce tam da bu günlerde satışa sunulmaya başlanmıştı! Peki efsane, dünden bugüne nasıl değişti? Hepsi, içeride...
İlk iPhone, on yıl önce tam bugünlerde, ABD'deki mağazalarda satışa sunulmaya başlanmıştı. Steve Jobs tarafından 9 Ocak 2007'de San Francisco'daki Moscone Center'da tanıtılan iPhone, akıllı telefon tanımını kökünden değiştirdi.
Apple, iPhone'un onuncu yılını bu sene tanıtacağı iPhone 8 ile gösterişli bir biçimde kutlayacak. Biz de iPhone'un bu önemli kilometre taşını kutlamak için piyasaya sürülen tüm iPhone'ları bir araya getirdik.
İşte geçmişten bugüne tüm iPhone'lar!
Zeynel A. Öztürk
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iPhone hikâye!... Tamamen algı olayı...