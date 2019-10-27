iPhone 11'in Başarısı, Samsung'u Sevindirdi!
Garip ama gerçek: Samsung, iPhone 11'lerin yakaladığı satış başarısından son derece mutlu!
- Ercan Uğurlu
Bilindiği gibi Samsung, uzun yıllardır Apple ile çalışıyor ve şirketin iPhone akıllı telefonları için panel üretiminde bulunuyor. iPhone 11'ler için de gelenek bozulmadı ve Güney Koreli şirket, bu sene de Apple ile el sıkışarak, yeni telefonların OLED panellerini üretme işini kabul etti.
iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te kullanılan OLED panellerin yüzde 90'ı Samsung Display'in üretim bandından çıkarken, tüketicilerden gelen iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max talepleri, kuşkusuz Samsung'u da mutlu ediyor.
Şu ana kadar 22,2 milyon adet OLED panel tedariğinde bulunan Samsung'un yılın geri kalan kısmında ise üretimini hızlandırması gerekiyor. Eylül ayı içinde 9,9 milyon adet OLED panel tedariğinde bulunan Samsung Display'in ekim ayının geri kalanında 5 milyon, kasım ayı içinse tam 9,8 milyon OLED panel sevk etmesi bekleniyor. Aralık ayı ile beraber ise 2019 bitimine kadar ulaşılması beklenen toplam rakam ise 50 milyon.
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