iPhone 11, Bir İlke İmza Atabilir!
iPhone 11, yeni dedikodulara göre daha önce hiç bir iPhone'un yapamadığını yapacak!
- Zeynel A. Öztürk
Apple AirPods'u arkadaşınızla paylaştığınız günler geride kalabilir, çünkü dedikoduya göre iPhone 11, aynı anda iki Bluetooth cihazına ses gönderebilecekler.
Apple'ı yakından takip eden Macotakara'nın Asya'daki tedarik zincirinden elde ettiği bilgilere göre ikili Bluetooth ses özelliği, bir sonraki iPhone'larda bulunacak. Piyasadaki en son iPhone'lar iki Bluetooth cihazına zaten bağlanabiliyorlar ancak sadece birinden ses çalabiliyorlar. AirPlay'de ise birden fazla ses cihazı aynı anda yönetilebiliyor.
Macotakara'nın verdiği örneğe göre iPhone'u hem otomobilinizin ses sistemine, hem de kulaklığa aynı anda bağlamanız mümkün olacak. Böylece müzik ve navigasyon talimatları, farklı cihazlara gönderilebilecek.
Apple bu işlevi düzgün biçimde sunabilirse, otobüste arkadaşınızla aynı şarkıyı dinlemek çok daha kolay olabilir, tabi ikinizin de bir çift AirPods'u varsa.
iPhone 11'in AirPods'u şarj edebileceği de söyleniyor. Bunun yanında AirPods'un yeni bir sürümünün yolda olduğunu söyleyen raporlar da var. Eylül'de yeni iPhone 11 modellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte hepsini öğreneceğiz.
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