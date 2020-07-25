iPhone 11 Çin dışına çıktı! Apple iPhone 11'in üretimi Hindistan'da başladı

Apple, Hindistan'da başlayan Make In India (Hindistan'da Üret) kampanyasına destekleyerek iPhone 11'in Hindistan'daki üretimine başladı. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı da bu gelişmeyi doğruladı. IPhone 11 Chennai yakınlarındaki Foxconn fabrikasında üretilecek...