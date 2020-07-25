iPhone 11 Çin dışına çıktı! Apple iPhone 11'in üretimi Hindistan'da başladı

Dev teknoloji markalarından Apple, Hindistan'da başlayan Make In India (Hindistan'da Üret) kampanyasına destek vererek, iPhone 11'in Hindistan'daki üretimine başladı. Hindistan'da üretimin başladığını doğrulayan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, Twitter üzerinden duyurdu.
iPhone 11'in Hindistan'da üretilmesinin Apple'ı cihaz başına ithalat vergilerinden yaklaşık yüzde 22 oranında kurtarabileceği ve bu da haliyle fiyat etiketlerine yansıyacağı düşünülüyor.
Hindistan'ın iPhone 11 üretiminin de başlamış olması, ilerleyen dönemde Apple'ın üretim konusunda Hindistan'da daha fazla iş yükleyebileceğini gösteriyor.
APPLE'IN HİNDİSTAN'DAKİ İLK ÜRETİMİ DEĞİL
Bu Apple'ın Hindistan'daki ilk üretimi değil. Yıllar önce iPhon XS, iPhone SE(2026) ve iPhone 7'yi Hindistan'da üretildi. Telefonların üretimleri de farklı fabrikalarda yapılacak. iPhone SE'nin üretimi için Wistron tesisi tercih edilirken, iPhone 11 pro ve Pro Max modellerinin Chennai'deki Foxconn fabrikasında üretilmesi planlanıyor.
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