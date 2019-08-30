iPhone 11 İçin Tanıtım Davetiyeleri Hazır!
Yeni iPhone'ların tanıtım tarihi, Apple'ın etkinlik davetiyelerini medyaya dağıtmasıyla ortaya çıktı!
Apple, muhtemelen yeni iPhone serisini tanıtacağı etkinliğin davetiyelerini basına dağıtmaya başladı. Etkinlik 10 Eylül'de, Kaliforniya'daki Steve Jobs Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.
Davetiyedeki "sadece yenilik ile" sözcükleri, iPhone'larda bazı değişiklikler göreceğimizin ipucunu veriyor ancak çok fazla şey söylemiyor. Tanıtılması beklenen iPhone'lar, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11R'den oluşuyor. Etkinlikte Apple Watch 5, Homepod 2 gibi cihazlar hakkında da bilgi alma fırsatımız olabilir. 16 inç MacBook Pro tanıtılırsa, Apple'ın gerçek yeniliği bu olabilir.
iOS 13, iPadOS ve watchOS 6 hakkında yeni bilgiler de büyük ihtimalle 10 Eylül'deki etkinlikte ortaya çıkacak. Son olarak Apple'ın yoldaki oyun hizmeti Arcade'in ne zaman açılacağı açıklanabilir. Şu an bildiğimiz, hizmetin "Sonbahar 2019"da geleceği.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın