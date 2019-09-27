iPhone 11 için Üçüncü Parti Ekran Uyarısı Geldi!
Apple, üçüncü parti piller için göstermeye başladığı uyarının ardından, aynısını değiştirilen ekranlar için de yapmaya başlıyor!
Apple, pili üçüncü parti tamirciler tarafından değiştirilen iPhone XR, XS ve XS Max'larda bir uyarı göstermeye başlamıştı. Şimdi benzer bir uyarı, değiştirilen ekranlar için gösterilmeye başlandı.
Firma, yeni destek sayfasında iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max sahiplerinin telefonun ekranını taklit bir ekranla değiştirmeleri halinde bir uyarı göreceklerini söyledi. Ayarlar > Hakkında bölümünde görünen uyarının Türkçe çevirisi şöyle:
"Bu iPhone'un orijinal bir Apple ekranına sahip olduğu doğrulanamıyor."
Başta da söylediğimiz gibi benzer bir mesaj, üçüncü parti piller için gösterilmeye başlanmıştı. Pille ilgili uyarı mesajını görenler, pil sağlığı bilgisini görüntüleyemiyordu.
Yeni uyarı, iOS 13.1 güncellemesiyle birlikte devreye girdi. Menüler içerisinde gizli olan mesajın görünmesi, iPhone'un kullanımını etkilemiyor. Ancak Apple, bu tür parçaları kullanmanın çoklu dokunmatiklerde, renk kalibrasyonunda ve ortam ışığı sensöründe soruna yol açabileceğiyle ilgili güçlü bir uyarıda bulunuyor.
Firma geçtiğimiz günlerde üçüncü parti tamir dükkanlarına onay vermeye başlayacağını söylemişti. Bu nedenle iPhone sahiplerinin resmi tamir seçenekleri, yakında artacak.
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