iPhone 11, Kameraları Yatay Sıraladı
Yeni sızan iPhone 11 çizimi, arka kameraları bu kez yatay olarak sıralıyor!
iPhone 11'den gelen yeni sızıntı, telefonun görünüşü hakkında ipucu veriyor.
OnLeaks'in Twitter'da paylaştığı çizim, bir iPhone 11 prototipine ait. Çizim, CompareRaja yardımıyla hazırlanmış ve önceki sızıntının aksine, üç lensin yatay bir şerit üzerinde sıralandığını gösteriyor. Ön yüzdeki çentiğin ise iPhone XS'dekine göre biraz daha küçük olduğunu görüyoruz.
LG V40 gibi bazı telefonlar da arka kameraları yatay olarak sıralıyor. Ancak Apple'ın bu alandaki yeniliği, kameranın etrafındaki halkayı flaş olarak kullanması olabilir. Ortadaki lensin altında bir mikrofon da bulunuyor.
2019'da çıkacak üç iPhone'un EVT (mühendislik doğrulama testi) aşamasında olduğu ve bu tasarımların nihai tasarımlar olabileceği söyleniyor. Bu durumda gördüğümüz farklı tasarımlar, iPhone XR veya iPhone XD Max gibi farklı modellere ait olabilir.
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