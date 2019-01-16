iPhone 11, Kameraları Yatay Sıraladı

Yeni sızan iPhone 11 çizimi, arka kameraları bu kez yatay olarak sıralıyor!

iPhone 11, Kameraları Yatay Sıraladı

iPhone 11'den gelen yeni sızıntı, telefonun görünüşü hakkında ipucu veriyor.

OnLeaks'in Twitter'da paylaştığı çizim, bir iPhone 11 prototipine ait. Çizim, CompareRaja yardımıyla hazırlanmış ve önceki sızıntının aksine, üç lensin yatay bir şerit üzerinde sıralandığını gösteriyor. Ön yüzdeki çentiğin ise iPhone XS'dekine göre biraz daha küçük olduğunu görüyoruz.

LG V40 gibi bazı telefonlar da arka kameraları yatay olarak sıralıyor. Ancak Apple'ın bu alandaki yeniliği, kameranın etrafındaki halkayı flaş olarak kullanması olabilir. Ortadaki lensin altında bir mikrofon da bulunuyor.

2019'da çıkacak üç iPhone'un EVT (mühendislik doğrulama testi) aşamasında olduğu ve bu tasarımların nihai tasarımlar olabileceği söyleniyor. Bu durumda gördüğümüz farklı tasarımlar, iPhone XR veya iPhone XD Max gibi farklı modellere ait olabilir.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
SpaceX'te yeni işten çıkarma dalgası
5G'li Galaxy S10'un Adı Ortaya Çıktı
iPhone'a USB-C Şarj Gelebilir
Steam'deki Oyun Sayısı 30.000'i geçti
5G'nin Hayatımızda Değiştireceği 10 Şey!

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost