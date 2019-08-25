iPhone 11 Pro Kılıfından Apple Pencil İpucu
iPhone 11'den gelen sızıntı, Pro modelinin beklenen bu desteği sunacağını söylüyor. Ancak sızıntıda bazı sorunlar da var...
iPhone 11 serisindeki bir telefonun (veya daha fazlasının) Apple Pencil desteği sunabileceği, bir süredir konuşuluyor. Artık bununla ilgili yeni kanıtlar da var.
Olixar'ın ön siparişe sunduğu kılıfların arka yüzünde bir kalem yuvası bulunuyor. Olixar gibi büyük kılıf üreticileri, bazen telefonlarla ilgili bilgileri herkesten önce alabiliyorlar. Ancak kılıfla ilgili bazı sorunlar var.
Şu anki Apple Pencil, beklenen en büyük iPhone'dan bile büyük, dolayısıyla resimde gördüğümüz yuvaya sığmayacağı kesin. Yani Apple'ın iPhone'a özel, daha küçük bir kalem tanıtması gerekiyor. Bu elbette imkansız değil, ancak bu durumda da kalemin ne kadar yaygın olarak kullanılacağı sorusu akla geliyor. Galaxy Note 10'un kalemi var ancak kalem, her telefonda olmayan, kısıtlı bir kullanıcı kitlesinin faydalandığı bir aksesuar.
Bu yüzden iPhone'un kalem desteğiyle geleceğine kesin gözle bakmıyoruz. Kalem desteğinin asla olmayacağını da söylemiyoruz; Apple'ın Samsung Galaxy Note'a rakip olması yerinde bir hamle olabilir.
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