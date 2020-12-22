iPhone 11 Pro Varken, iPhone 12 Pro Satın Alınır mı?

Geçtiğimiz yıl bir iPhone 11 Pro satın aldınız ve şimdi karşınızda iPhone 12 Pro duruyor. Bir yandan telefonunuzdan memnunsunuz, diğer yandan en son modele geçip geçmemek konusunda içiniz içinizi yiyor. Peki ama bu kadar düşünmenize gerçekten gerek var mı? Bir iPhone 11 Pro sahibinin iPhone 12 Pro'ya geçmesi için yeterli neden söz konusu mu? Bu yazımızda, geçen yılın iPhone 11 Pro'su ile bu senenin iPhone 12 Pro'unu karşılaştırıp, tüm bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız.
iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: Fiyat
Bugün, özellikle Türkiye'de üst seviye bir akıllı telefonu ucuza almak mümkün değil. Hatta telefonlar, "biraz pahalı" olmaktan çıkıp "çok pahalı" olma yoluna çoktan girdiler bile. Bu durumun, Apple'ın iPhone'ları için daha da fazla geçerli geçerli olduğunu söylememize herhalde gerek yok.
Apple'ın iPhone 12 Pro için belirlediği fiyatlar şu şekilde:
iPhone 12 Pro 128GB - 14.999 TL
iPhone 12 Pro 256GB - 15.999 TL
iPhone 12 Pro 512GB - 17.999 TL
Apple'ın sitesinden şu anda iPhone 11 Pro satın alma şansına sahip değiliz. Ancak piyasada bir iPhone 11 Pro bulmak hiç de zor değil. Karşımıza çıkan fiyatlar ise ortalama şöyle:
iPhone 11 Pro 64GB - 11.000 TL
iPhone 11 Pro 256GB - 13.000 TL
iPhone 11 Pro 512GB - 14.000 TL
Kısacası iPhone 11 Pro, seçeceğiniz depolama alanı büyüklüğüne göre iPhone 12 Pro'dan 3.000 TL ile 4.000 TL arasında daha ucuza satın alınabiliyor.
iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: Tasarım
iPhone 11 Pro geçtiğimiz yıl tanıtıldığında, tasarım açısından yine bildiğimiz iPhone X çizgisini devam ettiriyordu. Başka bir deyişle, arkadaki kamera sistemi dışında farklı bir şey sunmuyordu. iPhone 12 Pro ise, önden bakıldığında yine aynı görünüyor. Ama konu çerçeve ve arka kısım olduğunda işler değişiyor. iPhone 12 serisinin, bir şekilde iPhone 5 tasarımına döndüğünü söyleyebiliriz.
İki Pro modeli de ağırlık açısından benzer değerler sunuyor. Ancak iPhone 12 Pro, 11 Pro'dan 0.7mm daha ince. Bu incelik dik köşelerle birleştiğinde, elinizde sağlam bir telefon tuttuğunuzu hissedebiliyorsunuz. iPhone 11 Pro ise, genel kullanıcı yorumlarına bakarsak, daha kırılgan bir his yaşatıyordu.
Genel olarak bakıldığında, iPhone 12 Pro yeni bir telefon hissi yaratabiliyor. iPhone 11 Pro ise bu hissi yaratmaktan uzak kalmıştı.
iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: Ekran
Kasanın boyutları aynı kalsa da, iPhone 12 Pro'nun ekranı, iPhone 11 Pro'dan 0.3 inç daha büyük. Bunun dışında her iki telefon da aynı Super Retina XDR OLED ekranı paylaşıyor. İki telefonun ekranı da 120Hz desteği sunmuyor ve 60Hz'de takılı kalmışlar gibi görünüyor. 2020 yılında, bu kadar pahalı fiyatlarla satılan telefonlarda bu özelliğin neden bulunmadığını anlamak güç.
İki ekranın tepesinde de Apple'ın klasik çentiği bulunuyor.
Özetle, iPhone 12 Pro, ekran açısından iPhone 11 Pro'nun çok üzerinde değil.
iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: Kamera
Apple, iPhone 12 Pro'nun kamerasında bazı geliştirmeler yapmış tabii ki. Ama iPhone 11 Pro kameralarının çok da üzerine çıktığını söylemek zor. Her iki kamera sistemi de aynı 3 lensten oluşuyor. En çok dikkat çeken yenilik ise, tabii ki iPhone 12 Pro'nun sahip olduğu LIDAR sensörü. Bu sensör, telefonun derinlik algılamasını kayda değer bir biçimde artırıyor. Bu da, özellikle AR içeriklerinde çok işe yarayabiliyor.
iPhone 12 Pro, ProRAW desteği ile de iPhone 11 Pro'nun önüne geçmeyi başarıyor. Dolby Vision video kaydı gibi yenilikler de dikkat çekici kabul edilebilir.
Sadece bir "şip-şak" fotoğrafçı iseniz, bu farklar sizin için fazla bir şey ifade etmeyecektir. Ama biraz olsun fotoğrafçılıkla ilgileniyor ve detaylara önem veriyorsanız, iPhone 12 Pro'nun sunduğu yenilikler çok hoşunuza gidebilir.
iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: Özellikler ve Performans
iPhone 11 Pro, bugün halen oldukça yüksek performans sunan bir telefon. A13 yonga seti ve 4GB birleştiğinde, bugünün iOS ekosisteminde yapamayacakları iş yok. iPhone 12 Pro ise, tabii ki daha hızlı olan A14 Bionic yonga setiyle geliyor ve RAM miktarı da 6GB'a yükseltilmiş.
Benchmark sonuçlarına bakarsak, iPhone 12 Pro'nun kardeşinden daha yüksek bir performans sunduğunu görüyoruz. Ama bu farkı bugün, günlük kullanımda çok fazla algılamamız mümkün değil. 1 ya da 2 yıl sonra ise, iPhone 11 Pro'nun performansı düşecektir ve iPhone 12 Pro halen yeterli performansı sunmaya devam edecektir; orası kesin.
iPhone 12 Pro'yu rakipsiz kılan özelliği ise, tabii ki 5G desteği ile gelmesi. Bu sayede telefon, yakın gelecek için hazır durumda olduğunu bizlere gösteriyor. Yüksek donanım özellikleri de hesaba katılırsa, iPhone 12 Pro'nun gelecek yıllar için daha iyi bir yatırım olacağı kesin.
iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: Pil
iPhone 12 Pro'nun daha ince olması, pilin de küçülmesi anlamına geliyor. Telefonda bulunan pil, 2.815mAh kapasiteye sahip. iPhone 11 Pro'nun pili ise 3.046mAh kapasite ile geliyordu.
Apple'ın bu farkı yazılımsal ve donanımsal geliştirmelerle ortadan kaldırdığını düşünüyor olabilirsiniz ama bu kez durum tam olarak böyle değil. Örneğin, Apple'ın da söylediği gibi, iPhone 12 Pro, video oynatmada 1 saat daha kısa dayanabiliyor. iPhone 12 Pro'nun Mag Safe desteği ise, asıl farkı yaratan detay olarak karşımıza çıkıyor.
Her iki telefon da, standart bir kullanımda günü çıkartmanız için yeterli pile sahip. iPhone 11 Pro'nun daha büyük pille gelmesi, sadece biraz daha fazla süre kazanmanızı sağlıyor.
iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: Sonuç
Kağıt üzerinde iPhone 12 Pro, tabii ki iPhone 11 Pro'dan daha güçlü bir telefon. Bu güç farkı şu anda anlaşılamıyor olsa da, yukarıda söylediğimizi tekrarlayalım: Biraz zaman geçince, iPhone 12 Pro'nun farkı rahatlıkla hissedilecektir.
Yeni tasarım çizgileri 5G desteğinin iPhone 12 Pro'yu çekici kıldığı kesin. Bugün yeni bir telefon satın alacaksanız ve bu 2 model arasında gidip geliyorsanız, iPhone 12 Pro'nun aradaki fiyat farkını hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Ama şu an bir iPhone 11 Pro'ya sahipseniz, onun yerine iPhone 12 Pro'ya geçmeniz pek de gerekli gibi görünmüyor. iPhone 11 Pro zaten yüksek bir performans sunabiliyor. 5G'nin de önümüzdeki 1 yıl içerisinde hayatımıza girmesi pek mümkün görünmüyor. Bu yüzden iPhone 12 Pro'yu pas geçip, iPhone 13 serisini beklemeniz daha mantıklı olacaktır.
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