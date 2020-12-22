iPhone 11 Pro Varken, iPhone 12 Pro Satın Alınır mı?

Apple'ın geçen seneki amiral gemilerinden biri olan iPhone 11 Pro'yu, bu yılın amiral gemilerinden biri olan iPhone 12 Pro ile karşılaştırdık. Bakalım iPhone 11 Pro varken, iPhone 12 Pro'yu satın almak ne kadar mantıklı?