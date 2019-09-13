iPhone 11 Pro Videosundan Sürpriz Yumurta Çıktı

Apple'ın, iPhone 11 Pro tanıtım videosuna gizlediği şaşırtıcı mesaj, ortaya çıkarıldı!

Oynat iPhone 11 Pro Videosundan Sürpriz Yumurta Çıktı Apple'ın iPhone 11 Pro tanıtım videosuna gizlediği bir mesaj, ortaya çıkarıldı!

Apple'ın iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için yayınladığı videoda gizli bir mesaj sakladığı ortaya çıktı.

İlk olarak bir Reddit kullanıcısı tarafından bulunduğu söylenen sürpriz yumurta, videoda 1:25'te görünüyor. PC'lerin yüklenme süreleriyle eğlenen bu anda çok kısa süreyle bir mavi ekran görünüyor. Mavi ekrandaki ikili (binary) kodu çözen Reddit kullanıcısı, kodda şunların yazdığını ortaya çıkardı:

"Bunu çevirmek için zaman mı harcadınız? Sizi seviyoruz."

Apple, salı günü düzenlediği etkinlikte standart iPhone 11 modelini, yeni Watch Series 5'i ve yeni giriş seviyesi iPad'i de tanıtmıştı. Aynı etkinlikte Apple Arcade oyun hizmetiyle ilgili yeni bilgiler de paylaşıldı.

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