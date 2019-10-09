iPhone 11 Türkiye Fiyatları Belli Oldu!
Apple, iPhone 11'lerin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağını ve merakla beklenen fiyatları resmi olarak açıkladı!
Yeni iPhone 11 modellerinin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve fiyat etiketlerinde neler yazacağı nihayet belli oldu. Telefonlar, Türkiye'de 18 Ekim tarihinde raflara çıkıyor. Fiyatları ise şu şekilde olacak:
iPhone 11, 3 farklı seçenekle satışa sunuluyor. 64 GB'lık model 7.299 TL, 128 GB'lık model 7.749 TL ve 256 GB'lık model 8.599 TL fiyatları ile raflarda olacak.
iPhone 11 Pro'nun 64 GB'lık modeli 10.999 TL'lik fiyat etiketine sahip. iPhone 11 Pro 256 GB 12.299 TL'ye, iPhone 11 Pro 512 GB ise 13.999 TL'ye satın alınabilecek.
iPhone 11 Pro Max de 3 farklı depolama seçeneği ile satışa sunuluyor. 64 GB'lık model 11.999 TL'ye, iPhone 11 Pro Max 256 GB 13.299 TL'ye ve iPhone 11 Pro Max 512 GB 14.999 TL'ye satılacak.
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