iPhone 11 Üç Kameralı Olabilir!
Yeni iPhone'un arka yüzünde üç kamera olacağını söyleyen raporlara yenisi eklendi!
Üç lensli iPhone'a ait olduğu söylenen görüntülerden sonra şimdi yeni bir rapor, iPhone 11'in üç arka kamerayla geleceğini iddia etti.
Wall Street Journal'ın konuştuğu "konuyla alakalı kişiler" 2019'da üç yeni iPhone'un çıkabileceğini, bunlardan en üst seviye modelin üç lensli kamerayla geleceğini söyledi. Bu iPhone modelinin en büyük ekranlı model olacağını varsayabiliriz.
Rapor, en ucuz iPhone modelinin LCD ekran kullanmaya devam edeceğini, iPhone 11 ve iPhone 11 Max'ın OLED kullanacağını belirtiyor. iPhone XS ve iPhone XS Max'ın da OLED ekran kullandığını hatırlatalım. Buna karşın Apple, 2020'de LCD'yi tamamen bırakabilir. iPhone XR'nin beklenenin altında kalan satışları, Apple'ı OLED'e daha da yaklaştırıştı ancak görünen o ki 2019, tamamen OLED'e geçmek için çok erken.
Rakip firmalar lens sayısını artırırken Apple da boş durmayabilir. Ancak her dedikoduda olduğu gibi burada da bir miktar şüpheyle beklemekte fayda var.
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