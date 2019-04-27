iPhone 11, Videoda 360 Derece Göründü
Resmi olmayan bu iPhone 11 çizimi, telefonu ve arkasındaki kamera bölümünü bize ilk kez gösteriyor olabilir.
İnternette paylaşılan bir video, üç arka kameralı iPhone'a ilk bakışımız olabilir.
Twitter'daki popüler sızıntı hesabı OnLeaks ve CashKaro tarafından oluşturulan CAD çizimleri, yeni iPhone'un arkasında yer alacak geniş üçlü kamera bloğunu "doğruluyor". Çizim geçtiğimiz birkaç ay içinde duyduklarımızı doğruluyor ancak daha önce duymadığımız bir şey söylemiyor veya göstermiyor.
Telefon önden iPhone XS ve X'e oldukça benziyor. OnLeaks, cihazın "iPhone XS ile aynı çentik ve çerçevelere sahip olduğunu" bir başka Tweet'te belirtiyor. Apple'ın çerçeve boyutunu çok az miktarda küçülttüğü, ekranın 5,8 inç'lik boyutunu koruduğu anlaşılıyor. Yeni telefonun boyutları 143.9 x 71.4 x 7.8mm, ancak kamera bölgesinde kalınlığın 9mm'ye ulaştığı söyleniyor.
Tasarıma dikkatle bakıldığında yan taraftaki ses kapatma düğmesinin biraz daha küçük olduğu fark ediliyor. Tabi, arka yüzdeki kamera bloğuna kıyasla bu küçük bir değişiklik. Arkadaki kamera çıkıntısı, iPhone hayranlarını ikiye ayırabilir.
iPhone 11 gerçekten de böyle görünecek ise, kamera tasarımının çok şık ve sade olmayacağı söylenebilir. Ek kameranın bir ultra-geniş kamera veya optik zum özellikli bir telefoto kamera olması bekleniyor.
Her şeye rağmen, resmi olmayan tüm bu bilgilere şüpheyle yaklaşmatka fayda var. Gerçek iPhone'u görmek için eylülü beklememiz gerekecek.
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