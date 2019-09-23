iPhone 11 Yere Düşerse Ne Olur? İşte Cevabı!
Apple'ın "bir akıllı telefondaki en sert cama sahip" diye tanıttığı iPhone 11, yere düşerse ne olur? İşte iPhone 11 düşme testi!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın CEO'su Tim Cook, iPhone 11 Pro'yu "bir akıllı telefonda kullanılan en sert cama sahip" şeklinde tanıtırken, düşme testlerine maruz kalacağını düşünmemiş mi bilmiyoruz, ancak görünen o ki, talihsiz bir iddiada bulunmuş. Zira iPhone 11 Pro, o kadar da dayanıklı değil.
iPhone 11 ile ilgili düşme testleri yayınlanmaya başladı. Gelen ilk testlere göre Tim Cook'un "dayanıklı" olarak lanse ettiği iPhone 11 Pro, sanıldığı gibi sağlam değil. Yapılan düşme testlerinde, iPhone 11 Pro kalça yüksekliğinden yere düştüğünde ön camı çatlıyor.
Okay, if you wondered, this is how cracked iPhone 11 Pro looks like pic.twitter.com/tHAv5OoPan— Ben Geskin (@BenGeskin) September 20, 2019
Düşme testlerinden sonra Twitter üzerinde kullanıcılardan da benzer gönderiler gelmeye başlamış. Ben Geskin isimli kullanıcı da iPhone 11 Pro'yu yere düşürdükten sonra bir fotoğrafını çekmiş. Arka yüzeyi tamamen çatlayan iPhone 11 Pro, bu anlamda diğer cam yüzeyli akıllı telefonlardan daha sağlam değil gibi görünüyor. O nedenle iPhone 11 modellerini satın almayı düşünüyorsanız, bir koruma klıfı ile korumanız iyi olacak.
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