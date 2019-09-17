iPhone 11'de Gizli Bir Şarj Yeteneği mi Var?
Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 11'e bu önemli özelliği ekledi ancak her nedense devre dışı bıraktı!
Apple'ın yeni iPhone'ları, gizli bir yetenekle geliyor olabilir. Apple sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson'un "güvenilir kaynaklarına" göre iPhone 11 modellerinin üçü de çift yönlü şarjı destekleyecek donanıma sahip.
Ancak Apple'ın çift yönlü kablosuz şarjı devre dışı bıraktığı belirtiliyor. Dickson, Apple'ın neden bunu yaptığını söylemiyor.
Apple'ın çift yönlü şarjı gelecekte etkinleştirmesi mümkün olabilir, ancak biz bu olasılığı yüksek görmüyoruz. Apple'ın ters yönlü kablosuz şarj işlevi sunması gerçekten işe yarayabilirdi çünkü Lightning portu, USB-C gibi ters yönlü şarjı desteklemiyor. Yani iPhone'un Lightning portu üzerinden herhangi bir cihazı şarj edemiyorsunuz. Bugün birçok iPhone kullanıcısı Apple Watch ve AirPods'a sahip olduğundan, bu cihazları iPhone üzerinden şarj etmek, kolaylık sunabilirdi.
iFixit gibi grupların bu hafta iPhone'u parçalarına ayırmasıyla cihazın içinde neler olduğunu daha iyi öğrenme fırsatımız olacak.
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