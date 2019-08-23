iPhone 11'de USB-C İzleri

iPhone 11, kendi üstünde olmasa da, USB-C'ye bir şekilde merhaba diyebilir!

iPhone 11, USB-C Adaptörle Gelebilir

Yeni bir dedikoduya göre iPhone 11, 5W şarjdan sonunda vazgeçip kutusuna USB-C adaptörü dahil edecek. Bu adaptörün daha hızlı bir şarj sunacağı söyleniyor.

iPhone 11, en son iPad Pro ile ortaya çıkan 18W adaptörle ve bir Lightning-USB-C kablosuyla gelecek. Yani bu değişiklik, iPhone'un Lightning portunu bırakacağı anlamına gelmiyor. Bugün herhangi bir USB-C şarj adaptörünü alıp, iPhone XS veya XR'yi şarj etmek için kullanabiliyorsunuz ancak adaptörün kutudan çıkması, hızlı şarj için ekstradan para harcamayacağınız anlamına geliyor.

Ancak sızıntı, daha önceki iddiasında yanılan ChargerLAB'ın bir tweet'iyle geliyor. ChargerLAB daha önce iPhone XS neslinin USB-C şarj adaptörüyle geleceğini iddia etmişti. Ancak bunun yerine ekimdeki iPad Pro modelleri USB-C şarj ile geldi. Yine de Apple'ın yapacağı bu değişiklik, gerisinde kaldığı Android'li rakiplere yetişmesini sağlayabilir. Örneğin OnePlus 7 Pro 20W şarj adaptörüyle gelirken Galaxy Note 10, 25W şarj adaptörüyle geliyor ve 45W adaptörü ayrı olarak satıyor.

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