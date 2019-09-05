iPhone 11'den Büyük, Bir O Kadar da Şüpheli Sızıntı
Apple'dan sızdırıldığı iddia edilen belge, iPhone 11 ve beklenen diğer Apple ürünleri hakkında ipuçları veriyor olabilir! Tabi gerçekse.
Son günlerin en büyük iPhone sızıntılarından biri, resmi olduğu iddia edilen bir PDF belgesinin sızmasıyla yaşandı. Belge içerisinde Apple'ın telefonlarının isimleri ve çıkış tarihi bulunuyor.
Daha önce iOS'la ilgili isabetli sızıntılarıyla bilinen AppleBeta2019 tarafından Twitter'da paylaşılan belge, Apple'ın beklenen telefonlarının isimlerinin iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacağını söylüyor. Bu isimleri daha önce duysak da, hantal görünen sonuncusuna inanmamayı tercih etmiştik.
Belge, yeni telefonların 27 Eylül'de mağazalara ulaşacağını söylüyor. Ancak bunun 10 Temmuz'daki tanıtımdan bir hafta sonra olması bekleniyordu, yani belgeye göre Apple her zamanki satışa sunma takvimine uymuyor.
iOS 13 ise 23 Eylül'de yayınlanacak ve iOS 13.1, ekim ayında gelecek. Belge, Apple Watch 5'in 10 Eylül'de iPhone 11 serisiyle birlikte tanıtılacağını iddia ediyor. Saat, iddiaya göre watchOS 6 ile çalışacak.
Birkaç yönden kırmızı alarm veren sızıntıya bol miktarda şüpheyle bakmakta fayda var. Alışılmadık satışa sunma takvimi bir yana, belgelerde Apple filigranının bulunmaması da ilgi çeken bir eksiklik. Belgede sürüm numaraları ve isimlerde de tutarsızlıklar bulunuyor. Dolayısıyla belgenin sahte olma olasılığı, bizce oldukça yüksek.
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