iPhone 11'den Çok Detaylı Bir Sızıntı Daha!

Yeni sızıntı eski duyduklarımızı tekrarlasa da, hangi iPhone 11 modelinin hangi özelliklere sahip olacağını net bir biçimde ortaya koyuyor!

iPhone 11'den Çok Detaylı Bir Sızıntı Daha!

iPhone 11'den sızan bir teknik özellik listesi, internette dolaşmaya başladı. Listenin yeni olmadığı açık, ancak yeni iPhone'lardan neler bekleyebileceğimizi (bir kez daha) gösteriyor.

Sızan resimdeki tasarım, resmi bir özellik listesi izlenimi veriyor ancak yazılanlar, daha önceki bir sızıntıyla neredeyse aynı. Aşağıdaki tweet, son aylarda yapılan dedikoduları ve sızıntıları özetliyor. Yeni telefonların adları, sızıntıda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max olarak geçiyor.

Resim yeni bir kaynaktan gelmese de, yeni iPhone'ların nasıl olacağına dair bir resim çizmenize yardımcı oluyor. Apple'ın 10 Eylül'deki etkinlikte üç yeni iPhone tanıtması bekleniyor. Bu sızıntı tamamen dedikodulara dayandığından, söylediklerini kesin olarak kabul etmemekte fayda var.

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