iPhone 11'in Çıkış Tarihi Sızmış Olabilir
iPhone 11'in tanıtılacağı gün, iOS'ta yapılan incelemelerle ortaya çıkmış olabilir!
iPhone 11'in tanıtımına birkaç hafta kaldığını biliyorduk. Şimdi ise elimizde daha kesin bir tarih var.
Herkese açılan iOS 13 beta 7'de yapılan incelemeler, ortaya ilginç bilgilerin çıkmasıyla sonuçlandı. Kod içerisinde bulunan "HoldForRelease" adlı yer tutucu, üzerinde 10 Eylül Salı gününü gösteren bir takvim sayfası bulunan bir giriş sayfası gösteriyor. Keşfi yapan iHelpBR, aynı yer tutucu resmin iOS 12'de yeni telefonun ne zaman çıkacağını göstermek için kullanıldığını söylüyor. Dolayısıyla aynısının bu sene olacağına da neredeyse kesin gözle bakılıyor.
Peki 10 Eylül'de Neler Göreceğiz?
Bu konuda bazı çelişkili bilgiler var. Neredeyse emin olduğumuz şey, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'nin yeni birer sürümüyle tanışacağımız. Yeni cihazların isimleri de ayrı bir tartışmaya konu olabilir. Telefonların iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi isimlerle geleceğine dair bir iddia var ancak bu iddia pek mantıklı görünmüyor. Firma, telefonuna "Pro" adını ekleyecek kadar çok yenilik yapmadığı gibi, "iPhone 11 Pro Max" gibi bir isim fazlasıyla uzun.
Göreceğimiz muhtemel değişiklikler arasında daha güçlü pil, üçlü arka kamera ve telefonun arkasında yer alacak hafif gökkuşağı efekti var.
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