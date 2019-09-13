iPhone 11'in RAM ve Pil Kapasitesi Ne Kadar?

Hiçbir şey gizli kalmaz: Apple'ın iPhone 11 etkinliğinde açıklamadığı RAM miktarı ve pil kapasitesi ortaya çıktı!

iPhone 11'in RAM ve Pil Kapasitesi Sızdı

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ın üçü de tanıtıldı ancak Apple, her tanıtımda olduğu gibi bazı detaylardan hiç bahsetmedi. Cihazların sahip olduğu pil kapasitesi ve RAM miktarı gibi. Ancak bu detayları öğrenmiş olabiliriz.

Twitter'daki güvenilir sızıntı hesabı @OnLeaks'e göre iPhone 11'de 4GB RAM ve 3.110mAh pil bulunuyor. Kıyaslarsak, bir sene önceki iPhone XR'de 3GB RAM ve 2.942mAh pil bulunuyordu.

iPhone 11 ise 6GB RAM ve 3.190mAh pille geliyor (iPhone XS, 4GB RAM ve 2.658mAh pile sahipti). iPhone 11 Pro Max'te 6GB RAM ve 3.500mAh kapasiteli bir pil bulunuyor (iPhone XS Max'ta 6GB RAM ve 3.500mAh pil vardı).

Bu bilgiler doğruysa, yeni iPhone'ların tamamı pil kapasitesi ve RAM miktarında yükseltme yapmış demektir. Apple, iPhone 11 Pro'da tek şarjla 18 saat video izleyebileceğinizi söylemişti. iPhone 11'de ise bu süre 17 saat olarak açıklandı.

Ancak "Resmi sertifikalandırma platformları" üzerinden geldiği iddia edilen bu bilginin yanlış olma ihtimali de var. Geekbench 4'te ortaya çıkan bir rapor, iPhone 11 Pro'nun sadece 4GB RAM'e sahip olduğunu gösteriyor. Bu durumda hangi teknik özelliğin doğru olduğu konusunda bir soru işareti oluşuyor.

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