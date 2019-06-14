iPhone 11R İçin Sürpriz Özellik İddiası!
Yeni dedikoduya göre "alt seviye" iPhone 11R, bu özellikleriyle üst seviye iPhone'ların bile önüne geçebilir!
iPhone 11, beklenen iPhone'ların en çok merak edileni olabilir. Ancak alt seviye iPhone 11R'nin bir alanda üstünlüğü olacak gibi görünüyor: Pil ömrü.
Bunun birkaç nedeni var; bu nedenlerin başında iPhone XR'den daha yüksek pil gücü geliyor. TheElec'e göre iPhone 11R, 3.110mAh pille gelecek. Bunun anlamı, iPhone 11R'nin pilinin iPhone XR'deki 2.942mAh'lik pilden daha güçlü olması.
Fark küçük olsa da, iPhone XR'nin pil ömrünün diğer iPhone'lardan daha iyi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden iPhone 11R'nin pil ömrü de eylülde tanıtılacak diğer iPhone'lara kıyasla daha uzun olabilir.
Bununla birlikte TheElec'i güvenilir kılacak bir sızıntı geçmişi bulunmuyor, bu yüzden dedikoduya kesin gözle bakmamakta fayda var. Buna karşın güvenilir bir geçmişi olan analist Ming-Chi Kuo da iPhone 11R'nin pilinin yüzde 5 daha güçlü olacağını söylemişti. Ancak Kuo'ya göre iPhone 11 ve iPhone 11 Max'ın pili daha ciddi bir büyüme göstererek sırasıyla yüzde 20-25 ve yüzde 10-15 büyüyecek. Bu durumda iPhone 11 Max'in pili, iPhone 11R'ye göre çok daha güçlü olabilir. Tabi iPhone 11 Max'ın daha çok güce ihtiyaç duyan büyük bir ekranının olacağı da bir gerçek.
Hangi iPhone'un hangi güçte pille geleceğini şimdiden söylemek zor olsa da, hepsinin beklenen yönde ilerlemesini bekleyebiliriz.
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