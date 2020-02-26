iPhone 12'den 201.11ay Bombası!

Beklenen iPhone 12'nin performansı yükselteceği bir sır değil. Ancak yeni bir sızıntı, Apple'ın akıllı telefonları arasındaki bağlantıları daha da hızlı hale getirmeye çalıştığını söylüyor.
Japon Apple söylenti sitesi Macotakara'nın söylediğine göre Apple'ın 2020 iPhone'u, yeni 201.11ay standardını kullanacak ve bu özellik, iPhone'lar arasında, en azından 20-30 Gbps hızında içerik paylaşımına imkan sağlama potansiyelini taşıyor. Bu özellik için en bariz kullanımın iPhone'lar arasında fotoğraf, video ve daha fazlasının paylaşılması olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu standarda sahip olacak olan gelecekteki Mac bilgisayarlar da avantaj kazanmış olacak.
Bu standart ile beraber, en azından teoride, akıllı gözlükler veya VR başlığı ile anında bağlantı oluşturmak da mümkün olabilir.
Bahsi geçen bağlantı hızı, A14 çipsetinin yanı sıra bir RAM güçlendirmesi de eklendiğinde, çok güçlü bir iPhone ile karşılaşacağımızı neredeyse garantiliyor. İlk aşamada bu muazzam gücü iPhone 12 Pro gibi üst düzey bir modelde görmeyi bekleyebiliriz.
Ancak belki de daha büyük soru, Apple'ın bir 5G iPhone 12 sürümü hazırlayıp hazırlamadığı. Ne yazık ki şu ana kadar kulağımıza gelenler, çok da umutlu olmamak gerektiğini söylüyor.
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