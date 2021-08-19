iPhone 12'nin 5 Büyük Eksiği: Keşke iPhone 12'de Bunlar da Olsaydı...

iPhone 12'nin, özellikle fiyat - performans açısından iyi bir telefon olduğuna şüphe yok. Ama her güzelin bir kusuru olduğu gibi, her telefonun da bazı kusurları olabiliyor. Belki de buna kusur yerine eksiği de diyebiliriz.
Hemen aşağıda, iPhone 12'lerde olmasını istediğimiz ama ne yazık ki olmayan 5 özelliği bulacaksınız. Belki bazılarını eksik olarak görmeyebilirsiniz ama unutmayın; size eksik gibi görünmeyen bir özellik, başkası için çok öneli olabilir...
1. Genişletilebilir depolama
Apple, hiçbir zaman bellek kartlarının bir hayranı olmadı. Bu konuda ne kadar haklı olduğu tartışılabilir ama şurası bir gerçek: Ömrü hayatımızda bellek kartı yuvası bulunan tek bir iPhone modeli bile görmedik. Bundan sonra görüp görmeyeceğimiz ise şüpheli.
Tabii ki iPhone 12 de bir istisna değil. Belki bir çok iPhone kullanıcısı bunu bir eksiklik ya da sorun olarak görmeyebilir. Ama şurası bir gerçek ki, bu sayede Apple daha yüksek dahili depolama alanı sunan modelleri almamızı (ve daha çok para harcamamızı) istiyor. En azından çektiğimiz fotoğraf ya da videoları depolayabileceğimiz bir iPhone 12'ye sahip olma fikri bizce hiç de fena görünmüyor.
Özellikle Android'den geçiş yapıyorsanız, pek çok Android telefon, temel depolama alanını genişletmek için bir microSD kart takmanıza izin verdiğinden, bu durum size garip gelebilir. Örneğin çok sayıda 4K video çekmeyi planlıyorsanız, bellek kartı desteğinin bir eksik olduğunu kabul etmelisiniz.
2. Parmak izi tarayıcı
Apple'ın iPhone 5S ile kullanmaya başladığı TouchID parmak izi okuyucusu, Android'li cihazlardaki okuyuculara oranla çok daha başarılıydı. Ancak şirket, birkaç nesil önce yerleşik parmak izi okuyucusunu, Home düğmesini kaldırmasıyla birlikte tarihe gömdü (iPhone SE'yi saymazsak). Yerineyse telefonunuzu korumak için yüz tanıma sistemi FaceID'yi koydu. FaceID de çoğunlukla iyi çalışıyor olabilir. Ama özellikle Kronavirüs pandemisi döneminde, parmak izi okuyucuyu fazlasıyla aradık. Yüz maskeleri takmak yeni normalimiz olunca, FaceID de zorlandı. Biz de PIN kodlarını yazmaya geri döndük.
Samsung'un birkaç nesildir Galaxy S ve Note serisi başta olmak üzere pek çok telefonunda kullandığı (ve pek çok üreticinin de aynısını yaptığı) ekran altı parmak izi tarayıcıları iPhone 12 serisine gelemedi.
3. 120Hz ekran yenileme hızı
Tüm iPhone 12 modellerinde 60 Hz ekran yenileme hızı var. Halbuki beklentiler, iPhone 12'lerin 120 Hz'i sunacağı yönündeydi ve bunu görememek hayal kırıklığı oldu. Daha hızlı yenileme hızı, ekranda daha yumuşak bir görünüm ve his veriyor; ekranlar arasında hareket ederken hareket bulanıklığı olmuyor. Üstelik 120 Hz, pek çok Android telefonda neredeyse standart özellik haline geldi bile.
Özellikle 5G'nin eklenmesi ile birlikte telefonların daha da pil arsızı hale geldiği bir gerçek. Apple'ın da pil ömrünü iyileştirmeye yardımcı olmak için 60Hz'de kalmayı tercih etmiş olabileceği çok da uzak bir ihtimal değil. Yine de Apple gibi bir devin, 120 Hz için biraz daha büyük bir pil kullanmasını beklerdik.
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4. Telefoto lens
iPhone 12'nin kamerası ile harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Yapamayacağınız şey ise, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max veya iPhone 11 Pro gibi önceki nesillerde bulunan telefoto lens ile yakınlaştırma.
Bunun sizin için önemli olup olmadığı aslında bazı etkenlere bağlı: Fotoğrafçılığınızı ne kadar ciddiye alıyorsunuz, ne sıklıkla yakınlaşmaya ihtiyaç duyuyorsunuz gibi... Ama bir telefonun fotoğraf yeteneklerinin pek çok kişi için ilk sıralardaki önceliklerden biri olduğu da bir gerçek.
5. ProRaw
Apple'ın ProRaw'ı, kameraların bazı hesaplamalı fotoğrafçılık özelliklerini (HDR birleştirme dahil) kullanan, ancak profesyonel bir DSLR'de çekilmiş bir ham görüntü dosyası gibi daha derin düzenleme seçeneklerine izin veren görüntü formatıdır. Tam ham ve kameranın sunduğu standart JPEG arasında potansiyel olarak büyük bir fark var. Ancak bu farkı, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max sahipleri yaşarken, iPhone 12 sahipleri ne yazık ki yaşayamıyor.
Apple'ın ProRaw yazılımı, çekildikten sonra görüntülerin profesyonel olarak düzenlenmesi için büyük bir yardımcı olabilir.
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