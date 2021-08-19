iPhone 12'nin 5 Büyük Eksiği: Keşke iPhone 12'de Bunlar da Olsaydı...

iPhone 12 her ne kadar iyi bir telefon olsa da, onun da bazı önemli eksikleri var. Bu yazımızda, keşke iPhone 12'de olsaydı dediğimiz 5 özelliği sıralıyoruz...