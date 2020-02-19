iPhone 12'nin 5G Modemini Kim Yapacak?

Apple'ın bu sene satışa sunacağına inanılan 5G'li iPhone'un tasarımı konusunda iddiaya göre henüz kesin bir karar verilmedi.
Firmanın kablosuz bağlantı için Qualcomm'un modemlerini kullanması bekleniyordu ancak yeni iddialara göre Apple, Qualcomm'un QTM 525 milimetre-dalga antenini kullanmayacak. Bunun nedeni, antenin yeni iPhone'ların ince gövdesine sığmaması. Raporlara göre yeni iPhone'un "endüstriyel tasarımı" Qualcomm'un anteni için yeterli alanı sunmuyor. Firmanın bunun yerine birkaç tasarımı denediği belirtiliyor. İddiaya göre denenen tasarımlar arasında X55 modemini ve Qualcomm'un antenini bir arada kullanan bir tasarım ve Apple'ın kendi geliştirdiği anteni kullanan bir tasarım var.
Anten bileşeni kritik öneme sahip olduğundan, Apple sorunsuz bir bağlantı için birkaç anten kullanmak zorunda kalabilir. Firmanın kendi antenini yapma konusunda çok tecrübeli olmadığı, iPhone 4'te bu yüzden bir toplu davayla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Yine de firma bu yolu tercih ederek Qualcomm'a lisans ücreti ödemekten kurtulabilir.
Apple'ın kendi 5G modemini üretmek için önemli yatırımlar yaptığını, Intel'in modem bölümünü satın aldığını da biliyoruz. Firma buradan önemli tecrübeler edinse de, hala Qualcomm yongalarını kullandığından henüz tam anlamıyla hazır olmayabilir.
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