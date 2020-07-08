iPhone 12, Boyutlarıyla Herkesi Şaşırtabilir

Yeni bir sızıntı, 5,4 inç olacağı bir süredir konuşulan iPhone 12'nin boyutlarını piyasadaki diğer iPhone'lar ile karşılaştırdı.
MacRumors forumlarındaki iZac takma isimli kullanıcı, telefonun sızıntılara dayanarak oluşturulan (içi boş) bir telefon gövdesini iPhone 7 ve ilk iPhone SE ile karşılaştırdı. Resimde telefonun boyutlarının iPhone SE ile iPhone 7 arasında bir yerde olduğunu görüyoruz. iPhone 7'nin 4,7 inç ekranı daha küçük olsa da, gövdesinin boyutları iPhone 12 kalıbından büyük.
Kaynağa göre iPhone 12 modeli, iPhone SE'den 6 mm daha geniş ve iPhone 7'den 3 mm daha dar. Bu bilgiler doğruysa, telefonu tek eliyle kullanmayı sevenler, özellikle elleri küçük olanlar, iPhone 12'den memnun kalacaklar demektir. Piyasadaki küçük telefon sayısının oldukça az olduğuna bakacak olursak bu, gerçekten de sevindirici. 4,7 inç iPhone SE 2020 yakın zamanda tanıtılsa da, bu telefonun özellikleri orta seviyede.
Yine de bu bilgilere şüpheyle bakmakta yarar var. Oluşturulan kalıp, gerçek bilgilere değil sızıntılara dayanıyor. iPhone 12, gerçek boyutlarıyla birlikte muhtemelen Eylüldeki etkinlikte ortaya çıkacak.
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