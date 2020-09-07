iPhone 12 Bu Ay Tanıtılacak mı, Yoksa Tanıtılmayacak mı?

iPhone 12 bilmecesi sürüyor. iPhone 12 tanıtım tarihi resmen duyurulmadığı gibi, gecikebileceği de konuşuluyor. Peki, iPhone 12 ne zaman gelecek?

  • Ercan Uğurlu
iPhone 12 Bilmecesi! Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın her yıl eylül ayında düzenlediği ve yeni iPhone'larını tanıttığı etkinlik bu sene olmayacak gibi görünüyor. Kısa bir süre öncesine kadar Apple'ın eylül ayında tanıtımı yapması beklenirken, yeni gelen işaretler, iPhone 12 lansmanının ekim ayına sarkabileceğini gösteriyor.

Reuters'ın haberine göre Apple'ın önemli tedarikçilerinden Broadcom, gerekli Wi-Fi ve Bluetooth parçalarının tedariğinde zorlanıyor ve bu da Apple'ın yeni telefonlarının gecikmesine sebep oluyor. Bu nedenle iPhone 12 lansmanı bu sene ekim ayına sarkacak gibi görünürken, tarih olarak 12 Ekim seçildiği de konuşulanlar arasında.

Öte yandan Apple'ın iPhone 12'lerden bağımsız olarak önümüzdeki hafta düzenleyeceği bir etkinlikte yeni iPad ve Apple Watch'u tanıtması bekleniyor.

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