iPhone 12 Canlı Canlı Göründü: İşte iPhone 12'den Gelen İlk Videolu Sızıntı

iPhone 12 Pro Max'ın göründüğü söylenen videolu sızıntı, telefonun yeni ayarlarını, ekran tazeleme hızı seçeneğini ve fazlasını gösterdi!

Oynat iPhone 12'den Videolu Sızıntı iPhone 12 Pro Max'ın göründüğü söylenen videolu sızıntı, telefonun yeni ayarlarını, ekran tazeleme hızı seçeneğini ve fazlasını gösterdi!

iPhone 12'nin tanıtımı yaklaştıkça sızıntılar ve dedikodular da hızlanıyor. Bu defasında Front Page Tech'ten gelen bir videoda iPhone 12'nin nasıl görüneceği ve çalışacağı hakkında ipuçları ortaya çıktı.

Videoda iPhone 12 Pro Max'ın "Ürün Doğrulama Testi" sırasında çekilen görüntülerinin yer aldığı iddia ediliyor. Telefon geliştirmede son adımlardan biri olan Ürün Doğrulama Testinin ardından toplu üretim aşaması geliyor. En son iPhone 12 sızıntılarında gördüğümüz LiDAR (Işık Algılama ve Değişimi) sensörü, yeni videoda doğrulanıyor ve en azından bazı iPhone 12 modellerinde bulunacağı söyleniyor. Bu sensör, kısaca iPad Pro 2020'de bulunan artırılmış gerçeklik yeteneklerinin önünü açabilir.

Videoda ekranın tazeleme oranını 120Hz olarak ayarlamaya yönelik bir ekranı da gösteriyor. Ayarlar iPhone 12 Pro Max'ın bu sürümünde görünse de, final sürümünde veya diğer modellerde yer alacağının bir garantisi bulunmuyor.

Görüntülerde cihazın çentiğinin iPhone 11 ile çok yakın veya aynı boyutlarda olduğu gözleniyor.

Dikkat çeken diğer ayarlar arasında 4K ve 120fps video kaydı, 4K ve 240 fps ağır çekim seçenekleri bulunuyor. Face ID'nin ise yüzünüzü daha geniş açıdan algılayarak, daha hızlı çalıştığı anlaşılıyor. Telefonun tasarımına bakıldığında çerçevenin fark edilir derecede inceldiği gözleniyor.

Henüz resmi olarak doğrulanan bir şey olmasa da, video şimdiye kadar sızan bilgileri doğrulaması bakımından önemli. Yine de tam olarak neyin gerçek olup olmadığını görmek için tanıtım gününü beklememiz gerekecek.

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