iPhone 12 Çıkış Tarihi Ertelendi. iPhone 12 Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 12'nin çıkış tarihi, görünüşe bakılırsa her zamanki gibi eylül ayında olmayacak. Telefonun birkaç hafta geç piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.
Apple'ın en son gelir toplantısında firmanın iPhone satışlarının önceki yıla göre yüzde arttığı açıklandı. Bununla birlikte firma, tahmin edilmesi güç koşullar nedeniyle dördüncü çeyrek için bir gelir hedefi koymadı. Bu belirsizlik, iPhone 12'nin ertelenme ihtimalini de ortaya çıkardı.
iPhone 12 birkaç hafta gecikse bile beklemenize değebilir. İlk kez 5G ile gelmesi beklenen iPhone modelleri, 5G alt yapısının bulunduğu yerlerde daha yüksek indirme hızına izin verecek. Bunun yanında iPhone 12 modellerinin tamamının yenilenmiş bir tasarımla ve OLED ekranlarla gelmesi bekleniyor.
iPhone 12'nin gecikme sebebinin, tedarik zincirindeki sorunların yanında, evde kalan ve ekonomik belirsizlik içinde olan kullanıcıların telefonlarını yükseltmeye hazır olmaması olduğu söyleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın