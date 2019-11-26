iPhone 12'de Daha Fazla RAM ve Fazlası Olacak

Son olarak tanıttığı iPhone 11 modeliyle bir kesmi mutlu eden, bir kesmin ise eleştiri oklarını üzerine çeken Apple, iPhone 12 hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni iPhone'un tanıtımına daha uzun bir süre var ancak telefonla ilgili bilgiler de gelmeye başadı elbette ve ilk haberler Apple fanlarının duymak isteyeceği türden.
Kablosuz şarj özelliğine, suya karşı dayanıklılığına ve daha pek çok özelliğe rakiplerinden geç kavuştan iPhone modelleri, yine 5G teknolojisi için de 2020 yılını bekliyor. Apple, muhtemelen iPhone 12'de 5G desteği sunacak. Öte yandan şirketin RAM konusunda da bir şeyler yapacağı söyleniyor.
MacRumors'un haberine göre iPhone 12'de 6 GB RAM yer alacak. Şu an iPhone 11 Pro Max modeli de dahil 4 GB RAM kullanan Apple, gelecek modelde 2 GB ekstra RAM için yer açacak.
Bir diğer güzel haber de iPhone 12'de artık 3D ToF sensörün yer alacak olması. Derinlik ölçümü için yeni bir sensörün olacağı haberi güzel, ancak bu da dahil olmak üzere diğer tüm haberlerin hepsi şimdilik duymak isteyebileceğimiz sızıntılardan ibaret olabilirler. Bekleyip göreceğiz.
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