iPhone 12, Daha Küçük Tasarımıyla Gerçeğe Dönüştü

Apple, bugünkü tanıtımında ortaya çıkması beklenen iPhone 12'yi tanıttı! İşte yenilenen tasarımı ve yenilikleriyle 2020'nin yeni iPhone'u...

iPhone 12 tanıtıldı!

Bu seneki tanıtımı biraz geciken iPhone 12, beklendiği gibi Apple'ın bugünkü etkinliğinde ortaya çıktı. Telefonun yeni sürümü daha düz kenarlar, öncekine göre daha hafif ve ince, yeni bir tasarımla geliyor.

Ekranında Super Retina XDR teknolojisini kullanan iPhone 12, artık LCD yerine OLED teknolojisini kullanıyor ve 2532x1170 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun en öne çıkan özelliği ise 5G desteğiyle gelmesi. Apple 5G alanına biraz geç adım atsa da istatistikler, piyasadaki telefonların sadece yüzde 13'ünün 5G destekli olduğunu söylüyor. Yani Apple'ın teknolojiyi yaygınlaştırmak için yeterince fırsatı olacak.

Yeni Apple A14 yonga setini kullanan telefon, ilk kez 5nm yonga seti kullanan telefon olma özelliğine sahip. Altı çekirdekli işlemci ve dört çekirdekli grafik işlemciden oluşan A14, Apple'ın iddiasına göre yüzde 50 daha hızlı. Yapay zekaya yönelik yeni Neural Engine ise artık 16 çekirdeğe sahip ve öncekinden yüzde 80 daha hızlı.

iPhone 12'nin kameraları daha iyi olsa da, yalnızca iki arka kamerayla geliyor. Yeni 12MP ana kamera, yedi bileşenli bir lense sahip ve optik görüntü sabitleme özelliği sunuyor. Apple, yeni kameranın daha iyi düşük ışık performansı sunduğunu söylüyor.

Gorilla Glass'ın üreticisi Corning'in yardımını alan Apple, iPhone 12'de Ceramic Shield adlı yeni bir koruyucu cam kullanıyor. Apple, bu yeni ekran korumasının önceki nesle göre "dört kata kadar" daha yüksek düşürme koruması sunduğunu söylüyor.

Bu arada Apple, MagSafe şarj markasını iPhone 12 için geri döndürdü. Böylece firmanın laptop serisinde terk etmeye başladığı manyetik şarj kablosu, yeni iPhone'lara gelecek.

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