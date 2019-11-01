iPhone 12'nin Ekranı İçin Büyük İddia!

90Hz ekranlı telefonlar yavaşça yaygınlaşırken, Apple'ın iPhone 12 ile çok daha büyük bir hedefi olduğu iddiası ortaya atıldı!

iPhone 12'nin Ekranı 120Hz Olabilir

Bu sene bazı telefonların standart 60Hz ekranlar yerine 90Hz tazeleme hızı kullandığını gördük. Google Pixel 4 serisi ve OnePlus 7T Pro, bunların iyi birer örneğiydi. Apple'ın ise 90Hz'i atlayarak 120Hz'lik bir iPhone 12 üretebileceği iddia edildi.

Yüksek tazeleme oranı, daha tepkisel ve akıcı bir deneyim anlamına geliyor, ancak pil ömrünü olumsuz etkileyebiliyor.

DigiTimes'ın raporuna göre 2020'de çıkacak iPhone modelleri, 120Hz ekrana sahip olacak. DigiTimes'ın geçmişteki tahminleri her zaman doğru çıkmadığından, iddiaya dikkatle yaklaşmakta fayda var.

Apple'ın iPad Pro modelleri, firmanın "ProMotion" olarak adlandırdığı 120Hz'lik tazeleme hızına sahip ekranlarla geliyorlar. Bu yüzden firmanın 120Hz'e geçmesi büyük bir sürpriz olmayacak. Ancak en önemli fark, iPad'lerde LCD ekran kullanılırken 120Hz'in OLED ekranlara gelecek olması. Bu gerçek olursa, iPhone 12 her yönden müthiş bir ekrana sahip olabilir.

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