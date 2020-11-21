iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar? iPhone 12 Türkiye Fiyatları Açıklandı

Apple'ın yeni iPhone modellerinin, yani iPhone 12 serisinin Türkiye satış fiyatları belli oldu. En azından iPhone 12 mini'nin fiyatının düşük olmasını bekliyorsanız; bu fiyatlar size "yok artık" dedirtebilir.

iPhone 12 Türkiye Fiyatları Açıklandı

Apple'ın kısa süre önce tanıttığı yeni iPhone modellerinin, yani iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye fiyatları açıklandı. En ucuz model olan iPhone 12 mini 64GB 9.999TL'lik fiyata sahipken, en pahalı model, 19.999TL'lik fiyatı ile iPhone 12 Pro Max 512 GB.

iPhone 12 mini'nin uygun fiyatlı bir iPhone 12 modeli olacağını düşünenler, böylece hayal kırıklığı yaşamış oluyor. Beklentiler, en azından iPhone 12 mini modellerinin, iPhone 11 fiyatlarına yakın bir seviyede olmasıydı

İşte iPhone 12 serisindeki tüm modellerin Türkiye fiyatları...

iPhone 12 mini Türkiye Fiyatları

* iPhone 12 mini 64 GB – 9.999 TL

* iPhone 12 mini 128 GB – 10.499 TL

* iPhone 12 mini 256 GB – 11.499 TL

 iPhone 12 Türkiye Fiyatları

* iPhone 12 64 GB – 10.999 TL

* iPhone 12 128 GB – 11.499 TL

* iPhone 12 256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro Türkiye Fiyatları

* iPhone 12 Pro 128 GB – 14.999 TL

* iPhone 12 Pro 256 GB – 15.999 TL

* iPhone 12 Pro 512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max Türkiye Fiyatları

* iPhone 12 Pro Max 128 GB – 16.999 TL

* iPhone 12 Pro Max 256 GB – 17.999 TL

* iPhone 12 Pro Max 512 GB – 19.999 TL

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