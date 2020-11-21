iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar? iPhone 12 Türkiye Fiyatları Açıklandı

Apple'ın yeni iPhone modellerinin, yani iPhone 12 serisinin Türkiye satış fiyatları belli oldu. En azından iPhone 12 mini'nin fiyatının düşük olmasını bekliyorsanız; bu fiyatlar size "yok artık" dedirtebilir.