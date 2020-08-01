iPhone 12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak? Bu Haber Sizi Üzebilir!

iPhone 12'nin fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12'nin yeni sızdırılan fiyatları, Apple'ın yeni telefonlarının beklediğimizden daha pahalı olabileceğini söylüyor.