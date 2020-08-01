iPhone 12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak? Bu Haber Sizi Üzebilir!

iPhone 12'nin fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12'nin yeni sızdırılan fiyatları, Apple'ın yeni telefonlarının beklediğimizden daha pahalı olabileceğini söylüyor.

iPhone 12'nin Fiyatı Beklenenden Yüksek Olabilir

iPhone 12 serisinin her zamankinden pahalı olabileceğine dair sızıntılar geliyor. Twitter'daki @komiya_kj'den gelen yeni dedikoduya göre iPhone 12'nin 64GB depolamaya sahip modelinin fiyatı, ABD'de 699 dolardan başlayacak.

Önceki sızıntılarda telefonun 128GB modelinin 649 dolar olacağı söylenmişti. Bu yeni sızıntıda ise 128GB model için 749 dolar, yani 100 dolar daha fazla ödemek gerekecek. Dolayısıyla 256GB'lık model için fiyat 849 dolara çıkacak.

Sızıntı, 6,1 inç 5G iPhone 12 Max'ın 64GB sürümünün fiyatının 799 dolar, 128GB sürümünün 849 dolar ve 256GB sürümünün 949 dolar olacağını ileri sürüyor. Bunlar da önceki sızıntıların 100 dolar üzerinde.

Bu noktada kaynağın sadece 5G modellerin fiyatlarını verdiğini ve bazı kaynaklara göre daha uygun fiyatlı 4G modellerin de olacağını söylemekte fayda var. Sadece 5G modeli olacağına inanılan iPhone Pro'da ise 128GB modelin fiyatının 1.049 dolardan başladığını görüyoruz. iPhone 12 Pro Max'ın fiyatı ise 1.149 dolardan başlıyor.

Kaynak, bu fiyatların gerçekte 50 dolar daha düşük olabileceğini söylüyor ancak bu durumda bile telefonlar, en az 50 dolar daha pahalı olacak demektir.

Sızıntının kaynağı pek tanınmadığından, bu bilgilere kesinleşmiş olarak bakmamakta fayda var.

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