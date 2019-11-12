iPhone 12, İşte Böyle Görünebilir!

Apple, kısa bir süre önce çok tartışılan yeni telefonu iPhone 11'i tanıtmıştı. Bu kez iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 Pro Max olarak 3 farklı telefonla fanlarının karşısına çıkan Apple, özellikle "delikli" olarak anılmasına sebep olan kameralarıyla oldukça tartışılmıştı. Özellikle Tripofobi, yani "delik korkusu"nu tetikleyen bu kamera yerleşimi, çok sayıda Apple fanları tarafından bile yadırganmıştı. Ancak Apple bu konudaki fikrini değiştirmeyecek gibi görünüyor. Zira şimdiden ortaya çıkan iPhone 12 görüntüleri, bunu gösteriyor.
PhoneArena, iPhone 12 hakkında şu ana kadar ortaya çıkan ipuçlarını derleyerek, iPhone 12'nin nasıl görüneceğine ilişkin birtakım render görselleri hazırlamış. Hazırlanan görsellerde, iPhone 12'de 4 kamera yer alındığı görünürken, Apple'ın yine telefonun arkasında dev "deliklere" yer vereceği de düşünülüyor.
Öte yandan Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 11 Pro modelinin 2020 yılındaki versiyonunun ekran boyutunun, günümüz modeline göre daha küçük olacağını düşündüğünü ifade etmiş. Buna göre iPhone 12 Pro modeli, 5.8 inç değil, 5.4 inç olarak bekleniyor.
Hazırlanan iPhone 12 render çalışmalarının yanı sıra, elbette iPhone 12'de olması beklenen özellikler de derlenmiş. Bunlar arasında 5G desteği, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve time-of-flight kamera başı çekerken, artık Apple'ın yeni bir tasarıma gitmesi gerektiği de düşünülüyor.
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